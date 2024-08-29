メッセージを知人男性に繰り返し送るストーカー行為をしたとして、警視庁が日本経済新聞社の女性記者（33）をストーカー規制法違反の疑いで逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、逮捕容疑は8月17〜25日、別の報道機関の30代男性記者に対し、決済アプリ「PayPay（ペイペイ）」のチャット機能で64回にわたって「会いたい」などとメッセージを送ったというもの。女性記者は8月上旬、警視庁から同法