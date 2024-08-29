サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は29日、北京の人民大会堂で習近平（シーチンピン）国家主席と会談した。これに先立ち、中国軍の制服組トップの張又俠・中央軍事委員会副主席と会談。3日間の訪中の主要日程を終えた。【写真】対中国強硬の米下院特別委トップが初来日「台湾防衛を支援する」米大統領選が11月に迫るなか、軍事的衝突を避けるための意思疎通の意義を互いに確認する、節目の外交交渉となった