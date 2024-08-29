３０日の阪神戦（甲子園）に先発予定の巨人・戸郷翔征投手（２４）が２９日、ジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。屋外でランニングやキャッチボールで汗を流した。台風の影響で悪天候が予想される中、戸郷は「やるだけだなと思います。（相手の）状態も後半になって上がってきているでしょうし、そこをどう崩せるかを意識したいと思います」と力を込めた。前回登板の阪神戦（１４日＝東京ドーム）では９回７安打無失