·ëº§Á°¤Îº§Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤à¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈà¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤ÊÃËÀ­¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬°­¤¤¡ÖÈà¤¬Â¾¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÎä¤¿¤¤¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê28ºÐ¡¿½÷À­¡ËÈà¤¬Â¾¿Í¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡¢¾­ÍèÅª¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾­ÍèÅª¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½