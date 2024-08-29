中国・天津博物館で「京津冀古代名窯磁器展」名品１８６点を展示27日、天津博物館「京津冀古代名窯磁器展」で展示された（左から）黄釉凸花鳳鳥文扁壷（こうゆうとつかほうちょうもんへんこ、北斉時代）、邢窯白釉碗（けいようはくゆうわん、唐代）、邢窯黄釉席文執壷（けいようこうゆうせきもんしつこ、唐代）。（天津＝新華社記者/周潤健）【新華社天津8月29日】中国天津市の天津博物館で27日、京津冀地区（北京