≠ME蟹沢萌子、冨田菜々風、本田珠由記 指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ≠MEが28日、9thシングル「夏が来たから」をリリース。今年２月24日に結成５周年を迎え、３月20日に1stアルバム『Springtime In You』をリリース。４月29日から1stアルバムを携え、メンバーの出身地を巡る全国ツアー、『≠ME 全国ツアー2024「やっと、同じクラス」』を開催。７月15日に自身最大規模となる横浜アリーナでツ