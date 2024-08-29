Netflixのクライム・サスペンスドラマ『地面師たち』は、実際の巨額不動産詐欺事件を下敷きにした小説のドラマ化作品で、今年1番の話題をさらっている。メインキャストが豪華なうえ、脇役や端役までも個性が光る俳優たちが演じ、彼らの人気も上昇中。第1話で東京・恵比寿の物件の所有者になりすます佐々木老人役の俳優・五頭岳夫さん（76）もその1人。五頭さんのこれまでのキャリアや人生、これからの目標について聞いた。【前後