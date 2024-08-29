◆男子プロゴルフツアーフジサンケイクラシック第１日（２９日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）ツアー４勝の蝉川泰果（アース製薬）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、暫定４位と好発進を決めた。上々の滑り出しも「スコア的には良かったが、チャンスも多かったのでもう少し伸ばせた」と悔しげな表情でホールアウトした。１０番からスタートし、１３番パー３でティーショットをピン奥１メートルにつけ