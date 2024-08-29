自転車並みの速度で九州を進んでいる台風10号。大分県では河川が氾濫して「緊急安全確保」が相次いで発令されるなど、緊迫した状況になっています。■台風10号が九州横断中台風は、ゆっくり進んでいます。29日朝に上陸した台風10号は現在、九州を北上しています。今、まさに台風が進む各地。命に関わる危険な状況が迫っています。過去最強クラスとして接近した台風10号。午前8時ごろ、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸し、自