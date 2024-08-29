フィリピンの中国大使館は、南シナ海での中国の動きを日本大使がSNSで非難した事をうけ、抗議文書をおくったと明らかにしました。フィリピンに駐在する日本大使は、SNSで今月25日に中国の船が南シナ海サビナ礁付近でフィリピン船に衝突したことについて、「航行の自由を妨害し緊張を高める行為やいかなる嫌がらせも容認できない」と投稿しました。これについて日本大使館に抗議文書を送ったと明らかにしたうえで、日本大使について