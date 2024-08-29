JR東海は東海道新幹線の三島－名古屋間で30日、終日運転を見合わせると発表しました。東海道新幹線は30日の始発から三島駅と名古屋駅の間で終日運転を取りやめます。また、東京－三島間、名古屋－新大阪間は「こだま」を1時間あたり2本程度運転します。「のぞみ」と「ひかり」は全て運休となります。山陽新幹線は、広島－博多間は29日午後5時以降から、30日も始発から午前10時まで計画運休します。