「ユース非核リーダー基金」のスタディーツアーで開かれた国際会議＝29日午後、広島市核兵器廃絶に取り組む次世代を育成する「ユース非核リーダー基金」のスタディーツアーに各国から参加している1期生が29日、広島市で国際会議を開き「核戦争が過去の遺物として二度と繰り返されない未来を目指して全力で取り組む」との宣言を発表した。宣言は核軍縮に向けて「若者主導の取り組みが果たす役割を支持する」とした。広島と長崎