台風１０号接近の影響で、２９日に行われる予定だったプロ野球のヤクルト―巨人（神宮）とＤｅＮＡ―阪神（横浜）が中止となった。３０日の広島―ヤクルト（マツダ）、同日からの中日―ＤｅＮＡ（バンテ）３連戦も中止が決定。２９日に各試合の主催球団が発表した。ヤクルト―巨人は予備日だった９月２９日が正式日程となる。試合開始は１８時。