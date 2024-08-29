タレント・所ジョージ（69）の作業場「世田谷ベース」に総務として所属するユーチャンこと雄一郎さんが27日、自身のYouTubeチャンネルを更新。世田谷ベースの“未公開エリア”を初お披露目した。【動画】「2軍クラスが置いてある部屋」世田谷ベースの“未公開”エリア※2：45頃〜初公開されたのは、中2階にあるスペース。度々取材なども行う部屋などは、バイクのヘルメットやオブジェ、観葉植物などがズラリと並びながらも整