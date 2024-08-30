女子3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1〜3）予選力走する杉浦佳子＝パリ郊外（共同）パリ・パラリンピック第2日（29日）競技が始まり、自転車女子3000メートル個人追い抜き（運動機能障害C1〜3）で東京大会ロード種目2冠の53歳、杉浦佳子（総合メディカル）は予選5位となり敗退した。ゴールボール男子の日本は1次リーグB組初戦で中国に6―7で競り負けた。テコンドー男子58キロ級の田中光哉（電通デジタル）は準々決