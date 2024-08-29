Trevor Hunnicutt［北京２９日ロイター］ - 中国を訪問しているサリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は２９日、習近平国家主席と会談し、１１月の米大統領選を前に両国間の緊張緩和を目指した３日間にわたる一連の協議を終えた。習氏は北京の人民大会堂での会談の冒頭、中国は米国との安定した関係を築くことに尽力していると語った。「変化し混乱するこの世界では、各国に必要なのは団結と協調であり、排除や後退では