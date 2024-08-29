2024年度改定後の最低賃金（時給）都道府県別の2024年度最低賃金改定額が29日、出そろった。27県の地方審議会は、全国一律で時給を50円引き上げるとした国審議会の目安額を上回った。徳島は84円で異例の引き上げ幅とした。20都道府県は目安と同じ50円増で決着した。厚生労働省によると、全国平均の時給が51円増の1055円になる。全ての働く人が対象で10月以降、順次適用される。目安への上乗せは前年度の24県を上回った。隣接地