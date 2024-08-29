【パリ＝森井雄一】パリ・パラリンピックのシッティングバレー女子に出場予定のルワンダ代表選手が今月２０日から行方不明になっていると、仏紙フィガロ（電子版）が２８日報じた。報道によると、選手は２０日午後７時頃、パリ郊外クルブボアの代表チームのキャンプ地から、レストランに行くと告げて外出してから戻らなかった。地元検察当局が失踪事案として捜査しているという。