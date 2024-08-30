【北京時事】中国の習近平国家主席は２９日、北京の人民大会堂でサリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）と会談した。米中両政府の発表によると、習氏は「両国の状況は変化しているが、米国との関係安定化に努めるという中国の目標は変わっていない」と強調。バイデン米大統領と早期に直接対話する方針を確認した。習氏は会談で、「核心的利益の中の核心」と位置付ける台湾問題などを念頭に「中国の主権、安全、発展の利益