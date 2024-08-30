【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢だった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４４円台後半に弱含んだ。午前９時現在は１４４円６８〜７８銭と、前日午後４時比２４銭の円安・ドル高。