ドジャースの大谷翔平投手が28日（日本時間29日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番DH」で先発出場。今季4度目の先頭打者アーチとなる42号を含む2安打2盗塁の活躍で、チームの勝利（6－4）に貢献した。この日は大谷と愛犬デコピンのボブルヘッド人形が先着4万人に配布されたほか、始球式にはデコピンも登場し、ファンを大いに喜ばせた。 ■4万体のボブルヘッド配布も 42号アーチと2つの盗塁