「花笠踊り」発祥の地とされる山形県尾花沢市で「おばなざわ花笠まつり」が開催された。市内外から参加した約１７００人の踊り手が同市中心部の商店街で踊りを披露した。市によると、約１００年前、農業用の人口池「徳良湖」を作る際に歌われた「どんづき唄」に合わせて作業者が傘であおぎ合う動きなどが原型とされる。市には振り付けが異なる五つの流派があり、踊り手はそれぞれの踊りで観客を楽しませた。同県村山市から夫