最低賃金（時給）の今年度の改定で、徳島県の地方審議会は29日、現行の896円から過去最大の84円引き上げて980円にすると決めた。これで全都道府県分が出そろい、全国加重平均は過去最高の51円（5.1%）引き上がって1055円になった。物価高や人手不足に伴う人材獲得競争を背景に、27県で国側が示した引き上げ額の目安を上回った。最低賃金の引き上げ額は、厚生労働省の中央審議会が都道府県を経済情勢に応じてA〜Cランクに分けて