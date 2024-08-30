【北京時事】立憲民主党の岡田克也幹事長ら訪中団は２９日、中国共産党で党外交を担う劉建超・中央対外連絡部長と北京市内で会談した。会談では、政党間交流の促進に向けた覚書を締結。若手議員らの相互訪問を進めることなどを確認した。訪中団は会談で、中国軍機の日本領空侵犯に関し、中国側が「侵犯する意図はない」と説明したことは「一歩前進だ」と評価。事実関係の解明と説明が依然重要だと強調した。このほか、邦人拘束