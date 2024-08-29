2024年9月7日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2024 A/W）が追加情報を発表した。『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』小林由依、出口夏希ら豪華出演者追加決定『マイナビ TGC 2024 A/W』を彩る豪華出演者追加決定！メインモデルに、グループ卒業後初のTGCのランウェイとなる小林由依が1