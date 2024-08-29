「CARAMEL DOLCE（キャラメルドルチェ）」（豆製品／粉製品）UCC上島珈琲（以下、UCC）は、「発見のあるコーヒー」をコンセプトとした「UCC GOLD SPECIAL PREMIUM」ブランドの今年秋冬期間限定ブレンドとして、「秋」「冬」に人気の「キャラメル」の味わいをイメージした「CARAMEL DOLCE（キャラメルドルチェ）」を9月2日に発売する。また、豆、粉ともに定番製品のパッケージをリニューアルし、ラインアップの一つ、「FRUITY WAVE