日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「オリジナルチキン 9ピースバーレル」を9月3日から9月24日までの期間限定で販売する。9月9日は、KFC創業者カーネル・サンダースの誕生日「カーネルズ・デー」。従業員一同、大切にしている特別な日なのだという。日ごろから支持している消費者に心からの感謝を込めて、「オリジナルチキン」がたっぷり9ピースもおトクな価格で楽しめ