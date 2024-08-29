NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、台風10号の影響で通信サービスに障害が発生していることを受け、復旧エリアマップを公開した。 通信サービスを利用できないエリアはグレーで表示される。 台風10号の影響で停電が発生し、九州エリアで各社の通信サービスに影響が出ている。 復旧エリアマップ NTTドコモ KDDI ソフトバンク（パソコン向け） ソフトバンク（スマ