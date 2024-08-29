プロ野球・DeNAは29日、西浦直亨選手の登録を抹消しました。西浦選手は4日に再昇格を果たすと、5試合に出場。10日のヤクルト戦では4打数2安打を記録し好調を見せていましたが、守備の面で2つのエラーをするなどミスが目立っていました。昇格後は10打数、3安打、打率は3割となっていました。