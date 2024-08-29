東京地検特捜部はきょう（２０２４年８月２９日）、堀井学・元衆議院議員を、違法に香典を配布した公職選挙法違反の罪と、安倍派の政治資金パーティーのキックバック分を、収支報告書に記載しなかった政治資金規正法違反の罪で、略式起訴しました。