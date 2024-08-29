◇ナ・リーグパドレス3−4×カージナルス（2024年8月28日セントルイス）パドレスのルイス・アラエス内野手（27）が28日（日本時間29日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。今季6度目となる4安打の固め打ちで首位打者に浮上したが、チームはサヨナラ負けを喫した。初回の第1打席で中前打を放つと、2回2死一塁は右翼へ二塁打。4回2死の第3打席も中前打をマーク。6回2死一塁の第4打席は二ゴロに倒れたが、3