【ソウル聯合ニュース】韓国の男性グループ、ＥＸＯ（エクソ）のチャンヨルが２８日にリリースしたファーストソロミニアルバム「ＢｌａｃｋＯｕｔ」が５１カ国・地域のｉＴｕｎｅｓ（アイチューンズ、米アップルのコンテンツ配信サービス）のトップアルバムチャートで１位を記録した。所属事務所のＳＭエンタテインメントが２９日、伝えた。アルバムには、別れの後の時間をブラックアウト現象に例えて表現したタイトル曲「Ｂｌ