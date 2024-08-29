Microsoftは8月27日(米国時間)、「2024年8月27日 - KB5041587 (OS ビルド 22621.4112 および 22631.4112) プレビュー - Microsoft サポート」において、Windows 11向けの最新の更新プログラム「KB5041587」のプレビュー版を公開した。このプレビュー版には、Androidデバイスへの共有機能の追加やファイルエクスプローラーに存在した既知の問題の修正などが含まれている。2024年8月27日 - KB5041587 (OS ビルド 22621.4112 および 2