堀井学元衆院議員東京地検特捜部は29日、関連政治団体の政治資金収支報告書に自民党安倍派から政治資金パーティーの販売超過分として受領した裏金計約1700万円を記入しなかったとして、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪で堀井学元衆院議員（52）を略式起訴した。地元有権者に香典や枕花を提供したとして、公選法違反罪でも略式起訴した。堀井元議員は28日に辞職している。東京簡裁は29日、両罪で堀井元議員に罰金100万円と