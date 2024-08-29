佐賀県は29日、県発注の道路改良工事の試算ミスを放置したまま工事契約を締結し、請負業者に約900万円の損害を与える不適正な事務処理をしたとして、県土整備部係長級の40代男性職員を戒告処分としたと発表した。自治体職員の賃金格差新潟2市で女性が男性の半分以下県によると、男性職員は2022年度発注の道路改良工事で、24年3月の工事完了後に7868万1900円で工事の変更契約を締結。しかし実際は誤った数量で試算しており、