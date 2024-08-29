[北京 ２９日 ロイター] - 中国国家能源局の章建華局長は２９日、化石燃料の段階的な廃止と電力システム改革を継続すると表明した。電力のスポット市場を拡大し、再生可能エネルギー由来のグリーン電力の取引を推進し、化石燃料を再生可能エネルギーに置き換える方針だとした。同氏は国務院（内閣に相当）の記者会見で、調査会社ブルームバーグＮＥＦのデータを引用し、中国が昨年、エネルギー転換に６７６０億ドルを投資した