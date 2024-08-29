8月28日の王位戦に勝ち、永世王位の資格を獲得した将棋の藤井聡太七冠が29日会見し、喜びを語りました。史上最年少で「永世王位」の資格を得た藤井七冠は、7月の棋聖に続いて2つ目の永世称号の獲得となり、羽生善治九段の持つ最年少記録・24歳9カ月を更新し、22歳1カ月で永世二冠となりました。藤井聡太七冠：「何とか結果を出すことができて、今回永世王位の称号を得られたことは非常にうれしく思っています」藤井七冠が