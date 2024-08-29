バンダイ キャンディ事業部は9月3日、「藤子･F･不二雄 生誕90周年記念 まんまる焼き」を発売する。【関連記事】文明堂「ドラえもんどら焼き」誕生日デザイン発売、ドラえもんの大好物「どら焼き」、9月3日の誕生日に向けて限定パッケージで登場漫画家の故「藤子･F･不二雄」氏の作品に登場する「ドラえもん」「コロ助」などの焼き印を施したスイーツ。和生菓子1個、シール1枚入り、税込250円。一部店舗を除く全国のファミリーマート