この作品は、モクコ(@fufufufutago)さんのお母さんが初めて出産を迎えた時のエッセー漫画です。里帰り出産の当日、お母さんはおなかに下痢のような痛みを感じます。予定日まで3週間近くあったので、これが陣痛だと気づかず夢中でそうじをしていたのですが…。『思ってたのとちがった出産！』第1話をごらんください。 ©fufufufutago ©fufufufutago ©fufufufutago ©fufu