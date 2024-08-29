台風10号や暖かく湿った空気の影響で、関東にも活発な雨雲がかかりやすくなっています。動きの遅い台風の影響で、9月初めまで雨が降り続く見込みで、関東も南部を中心に総雨量が増え、記録的な大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水など注意、警戒。ノロノロ台風関東も長期戦で影響台風10号は、午後3時現在、長崎県雲仙市付近を時速15キロで北上中です。上陸後は、やや勢力は衰えたものの、このあと速