高松大学・高松短期大学とせとうち観光専門職短期大学が協定 高松大学・高松短期大学とせとうち観光専門職短期大学が、単位を互いに交換できるようにするための協定を結びました。 高松大学・高松短期大学の佃昌道学長とせとうち観光専門職短期大学の安村克己学長が協定書に署名しました。 互いの特色を生かして地域の人材育成を進めるのが狙いです。高松大学・高松短期大学にとっては実習の機会を増やせることが、せと