JRに要望書を手渡す岡山県の上坊副知事 岡山県内を走るJRの在来線で減便が続いていることを受け、岡山県などがJR西日本に利便性の向上などを求めました。 （岡山県／上坊勝則 副知事）「減便をしないよう、ぜひともよろしくお願いします」 岡山県の上坊副知事と県内5つの自治体の市長と町長がJRに要望書を手渡しました。 岡山県によると県内のJRの在来線では2021年春のダイヤ改正以降、4年連続で減便が行われていま