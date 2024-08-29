米女子ゴルフの新規大会、ＦＭ選手権は２９日から４日間、マサチューセッツ州のＴＰＣボストン（６５９８ヤード、パー７２）で行われる。日本勢は６人が出場する。前週のメジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンで７位に入った西郷真央（島津製作所）は中継局ＷＯＷＯＷが大会前に行ったインタビューで意気込みを語った。西郷は上位を争った全英を振り返り「すごくタフなコンディションの中でずっと上位で、今までにない緊張感