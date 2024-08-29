報道番組などで名前が上がる候補者が全員出馬すれば、『推薦人制度』導入以来、最多人数となる今回の自民党総裁選（9月12日告示、27日投開票）。史上最大級の混戦で「大ピンチ」な候補者たちを支えるのは、やはりパートナーの存在だろう。そこで、ファーストレディー・ファーストジェントルマン候補たちを紹介する。【写真を全て見る】史上最大級の混戦！候補者たちを支えるパートナーの意外な姿●滝川クリステル（46才）小泉