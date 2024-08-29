アシックスが野球用品のうちシューズを除く製品の販売を２０２５年９月下旬に終了することが２９日、分かった。他の競技用の製品に比べて収益が厳しい状況にあったことから判断した。販売を終了するのはグラブ、バット、手袋、ウエア、リュックなど。スパイクなどのシューズは成長が見込めるとして販売を続ける。同社は現在、米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手らプロ選手１１人と契約しており、アシックスは「選手の