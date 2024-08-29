歌手の福山雅治(55)は8月31日、9月1日に予定していた名古屋での公演について、台風10号接近の影響を受け中止すると発表した。公式サイトおよびX(旧ツイッター)で、「8/31(土)・9/1(日)に開催の『WE’RE BROS. TOUR 2024』ポートメッセなごや第1展示館公演につきまして、台風10号接近に伴う天候悪化や公共交通機関への影響を受け、ご来場いただくお客様の安全を第一に考慮いたしました結果、公演を中止とさせていただくこととな