女優のトリンドル玲奈（32）が29日、自身のインスタグラムを更新。今年1月に結婚した夫で、俳優の山本直寛の30歳の誕生日を祝福した。「今日は夫の30歳のお誕生日」と山本との自然体なツーショットを投稿。「おめでとうー」と祝福し、「いい歳になりますように。これからも末永くよろしくね」と呼びかけた。ウエディングドレス姿のツーショットも披露した。この投稿に、妹でモデルのトリンドル瑠奈もパーティの顔の絵文字