気象台は、午後4時8分に、洪水警報を姫島村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・姫島村に発表大分県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報・土砂災害30日夕方にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日昼前にかけて警戒1時間最大雨量70mmピーク時間29日夕方□洪水警報30日昼前にかけて警戒□暴風警報3