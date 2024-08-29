オールハーツ･カンパニーは、新商品｢世にもおいしいブラウニー モンブラン｣｢世にもおいしいブラウニー スイートポテト｣を、2024年9月9日(月)より、全国のファミリーマート※1･セブン-イレブン･ハートブレッドアンティーク(Heart Bread ANTIQUE)･ベンケイ(Boulangerie BENKEI)･公式オンラインストアにて発売いたします。 秋の味覚を楽しめるブラウニーが新発売