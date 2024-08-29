気象台は、午後4時6分に、大雨警報（土砂災害）を土佐市、本山町、大豊町、土佐町、大川村に発表しました。また洪水警報を土佐町、大川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・土佐市、本山町、大豊町、土佐町、大川村に発表中部、西部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。高知県では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高知市□大雨警報・土砂災害29日夜の